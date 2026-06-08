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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de junio, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla dos duelos de la Primera B y uno de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de junio, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de junio, y quién transmite? / CLAUDIO ROJAS BARCELÓ/ AGENCIA UNO

Hoy, lunes 8 de junio, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.

Dos encuentros darán el cierre a la fecha 15 de la Primera B y otro hará lo propio con la jornada 10 de la Segunda División.

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Segunda División

La programación del fútbol chileno hoy 8 de junio arrancará a las 15:30 horas, en el Estadio Diaguitas, donde Provincial Ovalle jugará ante Trasandino. Nicolás Fuentes será el juez del compromiso, que no tendrá transmisión de TV.

Primera B

El ascenso nacional tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 19:30 horas.

Uno será en el Santa Laura, donde Unión Española enfrentará a Unión San Felipe, con arbitraje de Nicolás Pozo y transmisión en la plataforma HBO Max.

El otro se disputará en el Germán Becker, lugar en que Deportes Temuco se medirá a Curicó Unido. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

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