Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 8 de junio, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla dos duelos de la Primera B y uno de la Segunda División.
Hoy, lunes 8 de junio, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.
Dos encuentros darán el cierre a la fecha 15 de la Primera B y otro hará lo propio con la jornada 10 de la Segunda División.
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Segunda División
La programación del fútbol chileno hoy 8 de junio arrancará a las 15:30 horas, en el Estadio Diaguitas, donde Provincial Ovalle jugará ante Trasandino. Nicolás Fuentes será el juez del compromiso, que no tendrá transmisión de TV.
Primera B
El ascenso nacional tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 19:30 horas.
Uno será en el Santa Laura, donde Unión Española enfrentará a Unión San Felipe, con arbitraje de Nicolás Pozo y transmisión en la plataforma HBO Max.
El otro se disputará en el Germán Becker, lugar en que Deportes Temuco se medirá a Curicó Unido. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.
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