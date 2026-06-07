Jugó en el fútbol chileno y ahora tendrá su segunda oportunidad dirigiendo a Boca Juniors / Daniel Jayo

Boca Juniors consumó semanas atrás un primer semestre para el olvido, considerando su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el no haber podido ganar el Torneo de Apertura de Argentina.

Todo este derrotero llevó a la salida de Claudio Úbeda como DT, lo que dejaba en incógnita el futuro del club con miras a sus próximos desafíos, incluyendo la llave por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins.

Sin embargo, diversos medios trasandinos, como Doble Amarilla o TyC Sports, informaron del acuerdo que ya tienen para su nuevo entrenador.

Se trata de Rodolfo Arruabarrena, quien ya tuvo una primera etapa dirigiendo a Boca Juniors entre 2014 y 2016, donde ganó el título de la Primera División y de la Copa Argentina.

Tras ello, el “Vasco” deambuló por diversos clubes de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita, siendo su último club el Al-Taawoun saudí antes de “pegar la vuelta” a Sudamérica, donde espera que se formalice el vínculo que lo una al cuadro xeneize hasta finales de 2027.

Así las cosas, quien tuvo su última experiencia como jugador profesional en Chile, donde fue campeón nacional con la UC en 2010, volverá a dirigir a un grande de Sudamérica y será quien deberá zanjar, entre otros temas, si contará o no en el plantel con Carlos Palacios y Williams Alarcón.