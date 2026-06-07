Arturo Vidal y el presente de La Roja: “No voy a hablar de la selección mientras no haya un entrenador” / Daniel Pino/UnoNoticias

Arturo Vidal no fue titular, pero disputó todo el segundo tiempo en la derrota de Colo Colo ante Huachipato, duelo donde ya estaban eliminados de la Copa de la Liga.

“El primer tiempo fue más desordenado, en el segundo los pasamos por arriba y no pudimos concretar. Uno de los dos goles anulados podría haber valido, pero ahora tenemos que preocuparnos del campeonato”, comentó en la zona mixta en Talcahuano, donde cuestionó la labor del juez Nicolás Gamboa.

“Ustedes vieron el arbitraje. Está bien que el partido no tuviera mucha importancia, pero con esta camiseta nos jugamos la vida. Ojalá no vuelva a pasar. Le damos importancia a cualquier cosa”, recalcó el “Rey Arturo”, desestimando que la eliminación sea un golpe y quiso poner el foco en defender la ventaja en la Liga de Primera, junto con resaltar a los formados en Colo Colo y que sumaron minutos ante Huachipato.

“Veo bien a los jóvenes, entrenando bien. Estos partidos les sirve. Jugar contra Huachipato acá es difícil. Merecimos el empate. Nos vamos un poco triste, perdimos esta copa, pero el campeonato ya depende de nosotros. No es un fracaso esta eliminación. Nos ayudará para lo que viene”, comentó Arturo Vidal, quien fue más que tajante cuando fue consultado por el presente de La Roja tras caer con Portugal.

“No voy a hablar de la selección mientras no haya un entrenador. Lo que pasó ayer ojalá no vuelva a pasar”, respondió, cortante, el bicampeón de América.