Cobreloa se enreda en el sur, pero afianza su liderato en la Primera B / Twitter @Cobreloa_SADP

Este sábado, en simultáneo, jugaron dos de los principales protagonistas en lo que va de la temporada 2026 de la Primera B.

Por una parte, el líder de la categoría, Cobreloa, visitó a un peligroso Deportes Puerto Montt.

En Chinquihue, Álvaro Delgado abrió la cuenta para los loínos a los 51 minutos, pero cuatro minutos más tarde, Richard Paredes puso el 1-1 final.

Cobreloa sacó cuentas alegres, considerando que jugaron los últimos 11 minutos de juego con un futbolista menos en el sintético tras la expulsión de Lucas Cornejo.

🦊⚽🐬 ¡El empate definió el puntero!



Revisa a continuación los mejores momentos y jugadas de la igualdad entre Deportes Puerto Montt y Cobreloa, que dejó a los Loínos como los líderes absolutos en el cierre de la primera rueda de la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



Disfruta lo mejor… pic.twitter.com/KOYmDwn9No — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 6, 2026

Sin embargo, los cálculos para los calameños fueron aún mejores considerando lo que ocurrió en paralelo en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Todo pues Deportes Copiapó se impuso 1-0 a su escolta, Santiago Wanderers, con el gol de Lautaro Palacios a los 33 minutos.

El “León de Collao” jugó desde el minuto 38 con 10 jugadores tras la expulsión de Axl Ríos, pero supo resistir los embates de un cuadro caturro que no contó con varias de sus jóvenes figuras, considerando que cuatro estaban citados para jugar hoy sábado por La Roja Sub 20 ante Brasil.

Con estos resultados, Cobreloa es puntero absoluto de la Primera B, con 29 puntos, sacándole tres de ventaja a Santiago Wanderers y cuatro a San Marcos de Arica.