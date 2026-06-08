Gobierno confirma encuentro entre Presidente Kast y Peter Thiel en La Moneda: mantendrán reserva sobre conversación

El Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión en La Moneda con el empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies.

Sin embargo, el Ejecutivo rechazó transparentar el contenido de la conversación, argumentando que se trata de comunicaciones protegidas constitucionalmente.

La existencia del encuentro fue reconocida en un oficio enviado a la Cámara de Diputados por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, tras una solicitud realizada por el diputado Gonzalo Winter (FA).

Según el documento, la cita tuvo un carácter “breve” y “meramente protocolar”. Pese a ello, La Moneda evitó informar los temas abordados y recordó que el Presidente no está sujeto a las obligaciones de registro establecidas en la Ley del Lobby.

La visita de Thiel a Chile había estado rodeada de hermetismo y también incluyó reuniones con figuras de la derecha como Johannes Kaiser y José Piñera.

¿Qué hace Palantir Technologies?

Palantir Technologies es una empresa estadounidense especializada en análisis de datos, inteligencia artificial y plataformas utilizadas por gobiernos, agencias de inteligencia y grandes compañías para procesar información y tomar decisiones estratégicas.

Tras la respuesta del Ejecutivo, Winter acusó falta de transparencia. “Es oficial: el presidente Kast sí se juntó con Peter Thiel en La Moneda”, escribió en X, cuestionando además que el Gobierno se negara a revelar “lo más importante”: los motivos del encuentro y las materias discutidas.

El parlamentario también criticó el perfil del fundador de Palantir. “¿Qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”, emplazó.