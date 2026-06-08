;

Gobierno confirma encuentro entre Presidente Kast y Peter Thiel en La Moneda: mantendrán reserva sobre conversación

El Ejecutivo reconoció la cita con el fundador de Palantir, firma estadounidense ligada a inteligencia artificial y análisis masivo de datos.

Martín Neut

Kast - Thiel

Kast - Thiel

El Gobierno confirmó que el Presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión en La Moneda con el empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies.

Sin embargo, el Ejecutivo rechazó transparentar el contenido de la conversación, argumentando que se trata de comunicaciones protegidas constitucionalmente.

La existencia del encuentro fue reconocida en un oficio enviado a la Cámara de Diputados por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, tras una solicitud realizada por el diputado Gonzalo Winter (FA).

Revisa también:

ADN

Según el documento, la cita tuvo un carácter “breve” y “meramente protocolar”. Pese a ello, La Moneda evitó informar los temas abordados y recordó que el Presidente no está sujeto a las obligaciones de registro establecidas en la Ley del Lobby.

La visita de Thiel a Chile había estado rodeada de hermetismo y también incluyó reuniones con figuras de la derecha como Johannes Kaiser y José Piñera.

¿Qué hace Palantir Technologies?

Palantir Technologies es una empresa estadounidense especializada en análisis de datos, inteligencia artificial y plataformas utilizadas por gobiernos, agencias de inteligencia y grandes compañías para procesar información y tomar decisiones estratégicas.

Tras la respuesta del Ejecutivo, Winter acusó falta de transparencia. “Es oficial: el presidente Kast sí se juntó con Peter Thiel en La Moneda”, escribió en X, cuestionando además que el Gobierno se negara a revelar “lo más importante”: los motivos del encuentro y las materias discutidas.

El parlamentario también criticó el perfil del fundador de Palantir. “¿Qué tiene que conversar el Presidente de Chile con alguien que ha dicho reiteradamente que la libertad y la democracia son incompatibles?”, emplazó.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad