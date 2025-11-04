El hombre que anticipó la crisis económica del 2008 y ganó millones de dólares con ello, hoy prepara esta nueva apuesta / Jim Spellman

Michael Burry, fundador de Scion Capital y célebre por anticipar la crisis de 2008, y apostar contra el mercado inmovbiliario de Estados Unidos, (lo que inspiró parte de la película The Big Short) reveló en su formulario 13F del tercer trimestre una jugada contracorriente que llama la atencion de los expertos.

Se trata de posiciones con opciones de venta (puts) sobre Nvidia y Palantir Technologies, dos de los emblemas del rally de inteligencia artificial. Según reportes, el tamaño nocional asciende a US$186,5 millones en Nvidia y US$912 millones en Palantir.

Las puts dan a su comprador el derecho (no la obligación) a vender una acción a un precio predeterminado dentro de un plazo. Quien las adquiere apuesta a que el papel caerá por debajo de ese precio; si ocurre, puede vender por encima del valor de mercado y capturar la diferencia, señala La Tercera.

El movimiento llega mientras las “mega tech” marcan máximos —Nvidia llegó la semana pasada a una capitalización cercana a US$5,1 billones— y sugiere que Burry espera una corrección en los múltiplos más estirados del trade de IA.

En paralelo, el portafolio de Scion mantiene exposiciones en Pfizer, SLM, Halliburton, Lululemon, Molina Healthcare y Bruker, una mezcla que refuerza la lectura de menor riesgo directo en hipercrecimiento tecnológico y mayor sesgo hacia sectores tradicionales.