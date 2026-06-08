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Caso Audio: Verónica Sabaj queda con arresto domiciliario total y Luis Hermosilla mantiene cautelar nocturna

La Fiscalía acusa a la exministra de favorecer al abogado en distintas gestiones judiciales reveladas tras pericias a un celular incautado.

Martín Neut

Formalización a la exministra de la corte de apelaciones Verónica Sabaj

Formalización a la exministra de la corte de apelaciones Verónica Sabaj / Sebastian Beltran Gaete

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras ser formalizada por presuntos delitos de corrupción en el marco del Caso Audio.

En la misma audiencia, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el abogado Luis Hermosilla, imputado por soborno y tráfico de influencias. Además, fijó un plazo de 180 días para la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

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La causa se basa en mensajes hallados en el celular incautado a Hermosilla. Según la Fiscalía, Sabaj habría favorecido al abogado luego de que este gestionara su llegada al tribunal de alzada.

Prevaricación, cohecho y revelación de secretos.

El Ministerio Público imputó a la exjueza los delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secretos.

Entre los antecedentes, se apunta a que asesoró a Hermosilla en la estrategia jurídica vinculada a la investigación contra el expresidente Sebastián Piñera y que colaboró en acciones contra el juez Daniel Urrutia utilizando pendrives para evitar registros digitales.

Sabaj fue removida de su cargo por la Corte Suprema en septiembre de 2025, tras acogerse una querella de capítulos en su contra.

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