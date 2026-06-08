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Fiestas y extorsiones: Fiscalía revela cómo funcionaria externa de BancoEstado se conectó con red del Tren de Aragua

El fiscal Héctor Barros aseguró que la imputada mantenía nexos con la organización criminal en eventos realizados en San Ramón.

Martín Neut

Detienen a ejecutivo investigado por nexos con Tren de Aragua

Detienen a ejecutivo investigado por nexos con Tren de Aragua / H

La Fiscalía entregó este lunes nuevos detalles sobre la presunta participación de Rossana Blanco Blanco, trabajadora externa de BancoEstado, en la red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua.

De acuerdo con el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, la mujer habría llegado al entorno de la organización criminal por medio de su pareja, quien participaba en eventos nocturnos utilizados para cometer extorsiones. “Se vinculaba a través de su pareja”, explicó el persecutor, agregando que en esas actividades “empezaban a extorsionar a los demás comerciantes”.

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La investigación se relaciona además con Bárbara Hernández, alias “Barbie”, dueña del teléfono extraviado tras el quíntuple homicidio de Lampa en 2024, dispositivo que permitió abrir nuevas líneas investigativas sobre el flujo de dinero de la banda.

“La persona formalizada cumplía funciones externas”

Tras conocerse la formalización, BancoEstado confirmó que la imputada prestó funciones entre 2023 y 2026 mediante una empresa externa. “La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo”, indicó la entidad.

El banco añadió que bloqueó “todas sus credenciales y accesos al sistema” y calificó el caso como “de la mayor gravedad”, anunciando además una auditoría interna.

En la misma causa también fue formalizado José Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander acusado de facilitar transferencias internacionales para la organización. Aunque el imputado afirmó haber recibido $200 mil mensuales, Barros puso en duda esa versión y sostuvo que “lo más probable es que sus ingresos sean superiores”.

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