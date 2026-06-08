Presidente Kast bromea por folleto del PS que lo comparó con Pinocho: “Me encuentro bastante armónico”

El Presidente José Antonio Kast reaccionó este lunes al folleto del Partido Socialista (PS) que comenzó a circular en redes sociales y que lo mostraba con la nariz alargada, en una evidente alusión a Pinocho, junto al mensaje “El PS te defiende de la megarreforma. Kast miente”.

La imagen generó molestia en el Ejecutivo y abrió un flanco político para la colectividad opositora, que finalmente decidió no distribuir el material.

Consultado por la controversia, el Mandatario optó por responder en tono irónico durante un punto de prensa.

Kast ironiza con su imagen y el PS reconoce error

“Se ha generado mucho debate, se ha generado distancias, se han generado memes y mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”, dijo Kast desde el norte del país, provocando risas entre los presentes.

El volante formaba parte de una campaña del PS contra la llamada megarreforma, pero su contenido fue cuestionado por el uso de la imagen presidencial. Tras la polémica, la senadora y presidenta del partido, Paulina Vodanovic, reconoció que la pieza fue un error y descartó su distribución.

“No autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Reconocemos el error”, señaló la parlamentaria, luego de que el material se viralizara en redes sociales.

Más tarde, en conversación con Radio Universo, Vodanovic reiteró que el folleto no representaba la posición institucional del partido. “Evidentemente no es el tono que se debe usar y me parece que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo de mantener la convivencia en buen tono”, afirmó.