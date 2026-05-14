“Yo no voy a opinar...”: el nuevo ‘palo’ de Marianne Schmidt a Neme tras tenso cruce de esta semana en ‘Mucho Gusto’

Esta semana José Antonio Neme y Marianne Schmidt tuvieron una desencuentro en el matinal Mucho Gusto de Mega, luego de que “La Gringa” presentara una polémica noticia sobre un impuesto a la soltería en Tokio para incentivar la natalidad.

“Creo que lo que está pasando es un reflejo de la sociedad en el mundo (...) los niveles de natalidad son preocupantes en nuestro país”, fue parte de lo que dijo la periodista del área internacional de la señal.

Neme se situó en la otra vereda, dijo “yo no sé si castigar al soltero” y más adelante señaló que el ser humano no vino al mundo para “procrear como conejos” y llamó a no demonizar los proyectos individuales.

“La pregunta es por qué la sociedad joven está pensando así”, replicó ‘La Gringa’. “Yo te podría hacer la pregunta al revés, ¿por qué la gente tiene hijos?“, lanzó el rostro. “Bueno, para eso nacimos po’, para procrear”, contesto la comunicadora.

El viernes se vivió otro momento que hizo a alusión al cruce que apareció durante la mañana del jueves. Esta vez, el tema también se ligaba a las relaciones. “Yo creo que la fidelidad está sobrevalorada, pero esa es una opinión mía”, comentó el amigo de Latife Soto.

“Tu haces rato que andas con una cuestión”, ‘recriminó’ Karen Doggenweiler, presente en el estudio. “Yo soy práctico”, se defendió Neme.

Ahí sacó la voz Schmidt, quien con tono juguetón soltó: “¡Yo no voy a opinar nada! Ahora no opino de nada".

“Está bien, aquí se aceptan todas las opiniones. Yo creo que la gente se ahorraría demasiado calvario y toxicidad si asumiera que las personas, los seres humanos, no somos monógamos”, siguió el conductor.