Sacan a miembro clave del nuevo programa de Carmen Gloria en Mega y las redes reaccionan / Mega

El pasado martes 2 de junio debutó en Mega Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la nueva propuesta encabezada por la exrostro de TVN que se sumó a las tardes de la señal en Vicuña Mackenna.

Eso sí, a menos de una semana del vamos, ya se habría registrado la primera baja en el equipo. Según el medio El Filtrador, la editora del programa, Kathy Ibáñez, ya no sigue.

Acorde al sitio web, el viernes el director ejecutivo de la estación, Patricio Hernández, se reunió con ella y le comunicó que debía dejar el cargo. Su regreso sería a Mucho Gusto, aunque su nuevo rol dentro del matinal aún no está definido.

En su primer capítulo, el espacio promedió 423.572 personas por minuto, con un peak de 502.202. El tercer episodio subió levemente a 431.335 de promedio.

Más allá de las cifras, El Filtrador reveló que durante la semana se fueron acumulando diferencias entre Ibáñez y Romina Alvarado, la productora ejecutiva del espacio.

La disputa era editorial: Alvarado apostaba por casos sociales duros, el formato que había funcionado en versiones anteriores del programa en otros canales. Ibáñez, en cambio, empujaba hacia la contingencia, un ritmo más cercano al de un matinal.

El jueves, con un reportaje sobre el cuidado de adultos mayores, el programa repuntó y ganó el primer lugar del horario. Al día siguiente volvió a caer. Ese mismo viernes llegó la decisión.

Mega había sondeado primero a Ximena Cordovez, actual editora de Medio Día en TVN, para el cargo, quien declinó la oferta. Fue entonces que el canal optó por alguien interno: Ibáñez, que entre 2020 y 2026 se había desempeñado como periodista y editora dentro del canal.

La actualización despertó bastantes comentarios en las redes sociales. “Está muy fome el programa, yo esperaba el formato anterior, que era súper bueno y educativo. Nunca debió irse de TVN o irse con el formato de siempre”, planteó una usuaria. “El formato de ahora, malo y sin gracia”, lanzó otra voz.

“¿Pero cómo quieren hacer un programa que, de la noche a la mañana, le vaya hiperbién? Con la inmediatez que tiene la televisión hoy por hoy, por eso todos están estresados y se enferman; hay una excesiva exigencia. No llevan ni una semana y quieren que tenga un rating fabuloso, ¿en qué mundo viven?“, cuestionó una tercera persona.