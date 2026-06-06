Trató de Popín a Fran-García Huidobro y arremetió contra Pablo Mackenna: “Cuchillo” lanza nuevo dardo en tenso cruce farandulero

Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre volvió a arremeter contra Francisca García-Huidobro luego de que la “Dama de hierro” de la farándula chilena asegurara, en Primer Plano, que le tenía miedo.

Todo surgió luego de que el exnotero de CQC recordara un episodio del pasado: ambos coincidieron en un restaurante y la conductora dejó de ser la persona “brava” que se muestra en pantalla.

La ex de JC Rodríguez dijo que no respondió, principalmente, porque tenía miedo de que le pegara. “Yo vivo a dos cuadras del supermercado donde agrediste a tu expareja, así que también sé que estar en público no te detiene”, sostuvo la comunicadora.

El cruce no quedó ahí, ya que Eyzaguirre ocupó las redes sociales para lanzar un nuevo dardo.

“Quiero aprovechar esta preciosa mañana para mandarte un beso, Francisca García-Huidobro. Quiero felicitarte por tu actuación de anoche en tu programita. La verdad es que estás para volver a las teleseries, a las tablas. Increíble lo tuyo, Popín”, dijo el periodista.

El llamado que le hizo el también productor fue a no mentir. “Nos encontramos, para variar, me habías hecho mierda en todos tus programas y yo no te fui a encarar a ninguna parte. Tú te acercaste a la mesa donde yo estaba con Emmanuel Dannan y me viniste a saludar como si no hubiera pasado nada. Lo único que te dije: ‘A mí no te acerques, no me saludes, porque yo no saludo a hipócritas’ y fue todo“, recordó.

De paso, también mandó un mensaje a Pablo Mackenna, que fue parte del panel del programa de farándula de Chilevisión emitido el viernes por la noche.

“Pablito, mira, deseo de todo corazón que, con lo que te pagaron anoche por ir a desprestigiarme y seguir hablando de mí, como todas las semanas y a lo único que te dedicas, te alcance para poder dejar de seguir viviendo con tu mamá e independizarte y vivir solo. Creo que llegar a tu edad viviendo con la mamá es medio jodido”, sostuvo.

“Si tú quieres entrar en un debate valórico y quieres sacarme trapos sucios a mí, por una salida de madres en audios privados, yo tendría un poco más de ojo, porque yo no he atropellado a nadie. Si quieres, podemos hablar de tu viaje a Alemania a principios de los noventa”, fue cerrando.