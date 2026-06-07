Florentino Pérez es reelecto como presidente del Real Madrid: tendrán a Mourinho como DT y aseguran sus dos primeros refuerzos / Europa Press Sports

Durante este domingo, ya madrugada de lunes en España, se dio a conocer el resultado de las elecciones del Real Madrid.

Tras una demora en la oficialización de las cifras, finalmente, con un 65% de los votos, Florentino Pérez fue reelecto como mandamás del cuadro merengue tras cumplir 20 años en el cargo, extendiendo su manejo hasta 2030.

Todo pese a la agresiva campaña de su rival, Enrique Riquelme, que en pocas semanas planteó una serie de promesas, incluyendo la promoción de Raúl como director deportivo, junto con la chance de firmar como refuerzos a Erling Haaland y Rodrigo Hernández.

Incluso especuló con la chance de sacar del retiro a Jürgen Klopp, pero nada de eso bastó para que los socios del elenco merengue votaran mayoritariamente por él.

“Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, transparencia y convivencia. Hemos demostrado que somos una gran familia, que amamos al Real Madrid y que estamos preparados para el futuro. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo”, planteó Florentino Pérez en su discurso de victoria.

“Orgullosos de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, de un madridista como es José Mourinho”, dijo, ratificando el regreso del luso a la banca “merengue” luego de 13 años.

A eso se suma que, con su victoria, se confirman los dos primeros refuerzos para la próxima temporada: el defensa francés Ibrahima Konaté, proveniente del Liverpool; y el lateral neerlandés Denzel Dumfries, que llegará desde el Inter de Milán.

Lo que falta por dilucidar es si se concretará la oferta de 150 millones de euros que Pérez prometió también en caso de ganar, propuesta que sería para comprar al francés Michael Olise, del Bayern Munich.