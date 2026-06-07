VIDEOS. Sigue la plaga de lesiones a menos de una semana del Mundial 2026: Marruecos sufre con dos lesiones en su último amistoso
El semifinalista de Qatar 2022 encendió las alarmas en el juego ante Noruega.
En uno de los encuentros más atractivos de la primera semana de partidos del Mundial 2026, asoma el choque en que Brasil debutará ante Marruecos, agendado para el sábado 13.
Para aquel encuentro, eso sí, ya el “Scratch” lamenta una baja de última hora tras la lesión sufrida por el lateral Wesley, quien quedará al margen de la cita planetaria ante problemas físicos en el último amistoso ante Egipto.
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El lío es que los africanos, que llegan a la Copa del Mundo habiendo sido semifinalistas en Qatar 2022, también tuvieron problemas en el último juego preparatorio, ante Noruega.
Por una parte, en medio del primer “cooling break”, Noussair Mazraroui, del Manchester United, acusó problemas físicos y fue reemplazado.
Como si no fuera suficiente, en los descuentos del primer lapso, otra de sus figuras, Abde Ezzalzouli, sufrió un choque sobre su rodilla por parte de uno de sus compañeros, Chadi Riad, cuestión por la cual fue sustituido en el entretiempo.
Habrá que esperar lo que ocurre con el diagnóstico médico para ambos jugadores, situación que deja en el olvido que Marruecos terminara empatando 1-1 con Noruega.
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