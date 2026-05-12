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VIDEO. “Una mujer que no sé si sabe de fútbol”: acusan de machista al presidente del Real Madrid tras cruce con periodistas

Florentino Pérez brindó una acalorada conferencia de prensa, donde se enfrascó en duros términos con varios comunicadores.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / AFP7

Este martes, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, citó a una conferencia de prensa de última hora en España, dejando varios momentos que dieron de qué hablar en todo el mundo.

La principal noticia entregada por el histórico mandamás “merengue” fue el llamado a elecciones para la presidencia del club, instancia a la que él también se presentará e incluso invitó a sus detractores a competir directamente contra su candidatura.

Tras ello, Florentino comenzó a responder las consultas de los periodistas, pero protagonizó un duro cruce con un trabajador del medio ABC, asegurando que daría de baja su suscripción al periódico debido a las críticas hacia el Real Madrid publicadas en sus artículos.

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Sin embargo, el momento que más repercusión generó ocurrió cuando, al referirse a una de esas columnas, apuntó directamente contra una periodista con declaraciones que han sido calificadas como machistas.

“Miren el ABC hoy, dos artículos contra el Madrid hoy. Uno de una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Anuncio que me voy a dar de baja de la suscripción del ABC por honrar a mi padre”, lanzó Florentino.

Rápidamente, este extracto de la conferencia se volvió viral en redes sociales y numerosos usuarios, además de otros periodistas, salieron en defensa de María José Fuenteálamo, la profesional aludida por el presidente del Real Madrid.

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