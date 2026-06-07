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“Salió del campo por sí mismo”: Christian Eriksen vuelve a asustar al planeta fútbol con otro colapso en cancha

En medio de un amistoso contra Ucrania, el volante sufrió problemas médicos y su situación llevó a la suspensión del juego.

Carlos Madariaga

“Salió del campo por sí mismo”: Christian Eriksen vuelve a asustar al planeta fútbol con otro colapso en cancha

“Salió del campo por sí mismo”: Christian Eriksen vuelve a asustar al planeta fútbol con otro colapso en cancha / BO AMSTRUP

Este domingo, en Odense, el mundo del fútbol volvió a sentir preocupación por la salud del volante Christian Eriksen.

El mediocampista de 34 años fue titular en el amistoso de su país, Dinamarca, ante Ucrania, donde se imponían 2-1 hasta el minuto 64.

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Sin embargo, en ese momento, Eriksen sintió molestias en su pecho y se desplomó, lo que llevó a revivir el momento cuando, en la Eurocopa 2021, sufrió un infarto en plena cancha, cuestión por la cual juega desde entonces con un marcapasos.

La reacción médica vino rápidamente, más allá de la preocupación de sus compañeros producto de la situación médica del volante, cuestión que motivó la suspensión del partido.

Horas más tarde, desde Dinamarca entregaron noticias más tranquilizadoras.

“Christian Ericksen está bien y salió del campo por sí mismo. Por lo que vi, el marcapasos funcionó como debería. Estuvo inconsciente por un corto período, pero recuperó la conciencia muy rápidamente, y pudimos contactar con él rápidamente. Ahora será sometido a más exámenes en el hospital para descubrir qué causó el incidente”, explicó Morten Boesen, médico de la selección danesa.

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