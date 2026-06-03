Los fichajes galácticos que prometen los candidatos a la presidencial del Real Madrid: Haaland, Mourinho y más

Luego de una segunda temporada seguida quedándose sin títulos, el Real Madrid está viviendo días claves en torno a su futuro más cercano.

De hecho, el próximo domingo 7 de junio, los socios del conjunto blanco deberán elegir a su próximo presidente, donde Florentino Pérez, actual mandamás, competirá con Enrique Riquelme, empresario español de solo 37 años.

Hace dos décadas que en el Real Madrid no habían elecciones presidenciales, por lo que este evento ha desatado una guerra política interna dentro del club, donde ambas campañas electores están intentando convencer a los sufragantes con fichajes galácticos en caso de ganar.

Este miércoles, Florentino confirmó que, en caso de ganar en las urnas, ya tiene abrochado el retorno de José Mourinho al banquillo de los “merengues”. De hecho, el anuncio fue justo después de que su rival terminará una entrevista en uno de los programas más vistos de España.

👀 La jugada publicitaria de Florentino Pérez en Antena 3.



🍿 El primer anuncio tras la entrevista a Enrique Riquelme en El Hormiguero ha sido el del fichaje de Mourinho.pic.twitter.com/Q9YY1zgfVZ — WOSTI FutbolenlaTV (@futbolenlatv) June 3, 2026

Además, “The Special One” también habría aprobado los fichajes de Ibrahima Konaté, que llegaría libre desde el Liverpool, y a Denzel Dumfries del Inter de Milán, por quien habría que pagar su cláusula de salida de 20 millones de dólares.

Riquelme tira la casa por la ventana con tal de ganar

Si las apuestas de Florentino Pérez ya parecían alocadas, las de Enrique Riquelme lo son aún más y, sabiendo que compite contra una leyenda de la institución, reveló dos fichajes estrellas que tiene asegurados en caso de ser el presidente del Real Madrid.

El empresario confirmó en el programa El Hormiguero que, sí el gana las elecciones, Erling Haaland y Rodri, ambos del Manchester City, serán jugadores de la “Casa Blanca” después de que termine el Mundial 2026.

“He firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios de Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir a Real Madrid”, confirmó el candidato sobre el delantero noruego.