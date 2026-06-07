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“Este hue... es amarillo”: programa chileno casi termina a los golpes tras feo cruce entre invitados

“Si te tuviera al frente mío, te pegaría, por sapo... más encima no sabes hablar”, sostuvo una de las partes antes del conflicto.

Javier Méndez

“Este hue... es amarillo”: programa chileno casi termina a los golpes tras feo cruce entre invitados

Esta semana, el programa de entrevistas Cuéntame todo y exagera! casi termina a los golpes. De hecho, no es la primera vez que el set de grabación funciona como una especie de ring improvisado.

Esta vez, el problema se desató por una rencilla entre Carlitos Vera y Santos MC, dos representantes del rincón más freak del internet chileno.

El primero acusó que su rival le estaba quitando los canjes. “Si te tuviera al frente mío, te pegaría, por sapo... más encima no sabes hablar”, le lanzó.

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Con lo que no contaba este último es que su archienemigo también estaba invitado al mismo programa. En un “esfuerzo de producción”, MC apareció en pantalla.

“Andas robando los canjes”, lo encaró Vera cuando el hombre intentaba explicar el conflicto que los enemistó. Eso sí, todo escaló un poco más cuando le dijeron a Carlitos, quien se recupera tras ser baleado, que el ataque que sufrió hace años fue por “patas negras”.

“El Santo no sabe nada, porque no estaba ahí en ese momento. Viene recién entrando a las redes sociales... Este hue... es amarillo. Yo subo como quiero, por eso tengo varios seguidores en Instagram y por eso nunca vas a subir como yo, porque yo estoy en los realities primero que vo’”, soltó Vera. Ahí su némesis se levantó e intentó atacarlo.

En el tramo final, y en un impulso de creatividad de los conductores, se propuso realizar una batalla de gallos para limar asperezas. Durante el enfrentamiento, se intercambiaron duros epítetos.

Unos minutos después, sumaron un cara a cara, un beso y un abrazo. Eso sí, se trató más de un armisticio entre influencers que de un tratado de paz entre caballeros.

La entrevista completa:

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