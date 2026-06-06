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“Fue muy maricón... se lo merece”: Ex chico Yingo atacó con todo a influencer chileno que está en riesgo vital

Adriana Barrientos reveló que el creador de contenidos Diego Pánico atraviesa un delicado estado de salud debido a una trombosis. Lelo se enteró y no tuvo filtros.

Javier Méndez

“Fue muy maricón... se lo merece”: Ex chico Yingo atacó con todo a influencer chileno que está en riesgo vital

“Está en riesgo vital”, fue una de las frases que dijo Adriana Barrientos cuando esta semana dio a conocer una verdadera tragedia en su círculo íntimo.

“La Leona” confirmó que su amigo Diego Pánico está ingresado en la UTI debido a una trombosis en una de sus piernas. El influencer tiene 20 años.

“Lo que yo no conocía de la trombosis es que es una enfermedad donde, si un coágulo llega a subir a algún órgano vital, puedes perder la vida”, explicó la opinóloga.

Luego de que se diera a conocer la noticia, no fueron pocas las figuras de internet y de la farándula nacional que le enviaron mensajes de apoyo al joven.

Eso sí, hubo uno que no tuvo filtro y disparó contra el afectado: el exchico Yingo, Lelo, ocupó su perfil de Instagram para desahogarse.

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“Todos (están) en contra mía ahora por haber dicho ‘qué bueno lo que le pasó (a Diego Pánico)’. En verdad no me da ni siquiera un cargo de conciencia ni nada, porque él fue muy maricón conmigo, me hizo daño, inventó cosas de mí y de eso nadie se apiadó; a nadie le importó”, sostuvo.

“Pero ahora, como él está mal, ‘ay, pobrecito’. Una mojigata, de verdad, todo lo que le está pasando se lo merece. Por el karma, por haber sido tan maricón y tan mala persona. Eso pienso”, cerró.

“Quiere pantalla el muchacho” fue uno de los comentarios donde se criticó la actitud. “Lelo, a veces hay temas de los que es mejor no opinar y quedarse callado”, le recomendó otro seguidor.

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