Reconocida cadena de gimnasios anuncia su liquidación judicial y cierra sus 29 sedes en Chile

La cadena de gimnasios Energy Fitness confirmó este viernes que solicitará su liquidación judicial, concretando el cierre de sus 29 sedes tras una crisis financiera que arrastraba desde fines de 2024.

La situación quedó en evidencia luego de que clientes denunciaran en redes sociales que distintos locales amanecieron cerrados y sin atención.

“Vengo al gimnasio y está cerrado, todo apagado, toda la gente afuera con cara de sorpresa”, relató una clienta del recinto ubicado en Mall Plaza Los Dominicos.

A través de una declaración, la empresa señaló a The Clinic que la decisión llega “luego de años de esfuerzos orientados a preservar la continuidad de la compañía y evitar este desenlace”.

Vengo al gimnasio y esta cerrado, todo apagado, toda la gente afuera con cara de sorpresa! Les cortaron los servicios por NO PAGO! En Las Condes, Los dominicos. Llegó alguien con una orden, echando a todo el mundo fuera y apagando luces. Cómo lo encuentran? Heavy igual,… — Carolina 🇨🇱 (@CarolinaCa54354) June 5, 2026

Efectos del estallido social

La firma indicó que intentó sostener la operación mediante reorganizaciones financieras, búsqueda de inversionistas y ajustes operacionales.

Energy Fitness atribuyó su crisis a los efectos del estallido social, la pandemia y el aumento de costos operacionales. “Mientras existieron alternativas reales de continuidad, la compañía mantuvo su operación y continuó prestando servicios a sus socios”, afirmaron.

El escenario se agravó en abril de este año, cuando Banco BCI solicitó la quiebra de la cadena acusando incumplimientos del acuerdo de reorganización judicial. Entre ellos, pagos pendientes de cotizaciones previsionales, además de deudas por IVA y compromisos con la Tesorería General de la República.