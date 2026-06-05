Masivo error del Registro Civil: entregó cédulas con residencia definitiva a extranjeros con estatus temporal

Un grave “incidente” tecnológico y de interoperabilidad gatilló la entrega errónea de documentos de identidad con vigencia de cinco años a solicitantes de refugio entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

El Servicio Nacional de Migraciones alertó de la situación en múltiples ocasiones e incluso escaló el problema al Ministerio de Justicia ante la falta de respuestas iniciales.

Según revela Ciper, el Servicio de Registro Civil e Identificación admitió que el problema comenzó el 16 de diciembre de 2024, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo sistema de identificación nacional (que incluyó nueva fábrica, software y diseño de documentos).

Al homologar las bases de datos con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el sistema automatizado falló. Según detalló la institución, el proceso para los solicitantes de refugio (quienes provienen principalmente de Cuba, Venezuela y Colombia) no está completamente automatizado.

Mientras algunas tareas están digitalizadas, el análisis, revisión, ingreso y generación de la cédula sigue siendo manual, ¿El resultado? Se generó una “incidencia” masiva que arrojó 14.000 incongruencias de datos, otorgando residencias definitivas por cinco años a personas que solo tenían autorización para permanecer en Chile de forma temporal.

La ruta de las alertas: Oficios y silencio

La crisis escaló administrativamente a través de una serie de advertencias lideradas por el entonces director del Sermig, Luis Eduardo Thayer:

24 de marzo de 2025: Thayer envía el primer oficio al Registro Civil tras detectar que tres ciudadanos extranjeros habían retirado cédulas definitivas de forma irregular. Una investigación interna descartó que el error fuera de Migraciones.

Thayer envía el primer oficio al Registro Civil tras detectar que tres ciudadanos extranjeros habían retirado cédulas definitivas de forma irregular. Una investigación interna descartó que el error fuera de Migraciones. 2 de abril de 2025: Ante la falta de claridad, Thayer envía un segundo oficio al director del Registro Civil, Omar Morales, exigiendo un listado completo de los afectados y las causas del problema.

Ante la falta de claridad, Thayer envía un segundo oficio al director del Registro Civil, Omar Morales, exigiendo un listado completo de los afectados y las causas del problema. 16 de abril de 2025 (Escalada a Justicia): Debido a la ausencia de respuestas del Registro Civil, Thayer escaló el caso ante el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, alertando sobre la “magnitud y posible solución del problema”.

El dato: El Registro Civil tardó 43 días en emitir un pronunciamiento oficial y reconocer el fallo procedimental ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Tras las consultas periodísticas, la unidad de comunicaciones del Registro Civil confirmó el incidente, aunque declinó entregar la cifra exacta de documentos mal emitidos por “razones de seguridad”.

No obstante, confirmaron que ya se implementaron los siguientes cambios para subsanar el error: bloqueo inmediato lo que implica que las cédulas de identidad afectadas fueron bloqueadas en el sistema, dejándolas completamente inservibles.

Ademeás, se realizaron notificaciones por carta, lo que implica que se contactó a cada uno de los ciudadanos afectados mediante misivas certificadas para informarles de la invalidez de su documento y citarlos a tramitar una nueva cédula.

Por otra parte, se normalizó el sistema: se aplicaron modificaciones técnicas para corregir la homologación de datos e impedir que la falla se repita.