Tesorería anuncia nuevos convenios de pago para regularizar deudas del CAE y evitar embargos

Una ventana de alivio financiero e institucional se abrió para miles de profesionales en el país. Este viernes, la Tesorería General de la República dio a conocer de manera oficial nuevas condiciones destinadas a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), con el propósito de facilitar la regularización de la deuda morosa y evitar que los usuarios enfrenten las severas acciones legales y administrativas que forman parte de los procesos tradicionales de cobranza pública.

A través de un comunicado emitido por la institución, la Tesorería transparentó que si bien la misión medular del organismo consiste en “recuperar los créditos públicos adeudados”, la prioridad estratégica actual de la administración es ofrecer alternativas de pago viables a los deudores antes de tener que escalar a instancias judiciales. Cabe recordar que dichas fases de litigio civil pueden terminar de forma drástica en la retención de fondos fiscales (como la devolución de impuestos) o en el embargo definitivo de bienes personales.

Los nuevos tramos de pago y el límite ligado a la renta

Las modificaciones introducidas a los convenios de pago buscan ajustarse de manera fidedigna a la realidad socioeconómica actual de cada profesional. En términos técnicos, la Tesorería dictaminó que actualmente las cuotas mensuales de estos nuevos acuerdos tienen un tope estricto que no podrá superar el 10% de la renta líquida del deudor.

Asimismo, la gran novedad de este anuncio radica en que se eliminó de raíz la obligación que exigía pagar el 10% del total de la deuda acumulada en una sola cuota inicial (denominada “pie”) para poder repactar. En su lugar, el organismo recaudador fijó los siguientes límites máximos para el pago del pie inicial según el nivel de ingresos de los usuarios:

Rentas menores a $1.000.000: Tanto el monto del pie inicial como el valor de las cuotas mensuales adaptadas partirán desde un piso mínimo de 1 UTM ($71.506) .

Tanto el monto del pie inicial como el valor de las cuotas mensuales adaptadas partirán desde un piso mínimo de . Rentas entre $1.000.000 y $2.000.000: El pago del pie máximo requerido por el fisco se topará estrictamente en $1.000.000 .

El pago del pie máximo requerido por el fisco se topará estrictamente en . Rentas superiores a $2.000.000: Para los profesionales de ingresos más altos, el pie máximo exigido para sellar el convenio tendrá un límite regulado de $1.500.000.

Balance de regularizaciones y el foco en los “morosos ABC1”

Desde la cúpula de la Tesorería General de la República aseguraron que la flexibilización de estas medidas regulatorias ha mostrado un positivo dinamismo en los sistemas de atención. De acuerdo con los balances internos entregados por el organismo, más de 18.700 personas ya han regularizado con éxito su situación financiera desde el momento exacto en que entraron en vigencia las nuevas condiciones de la circular.

No obstante el éxito de la convocatoria, las autoridades del aparato recaudador de la República revelaron un flanco complejo: los cruces de bases de datos del Estado permitieron identificar a un grupo importante de deudores que cuentan con una amplia capacidad económica de pago pero que, de manera voluntaria, no se han acercado a las sucursales ni a las plataformas digitales para regularizar su situación morosa. Es hacia este segmento donde la institución endurecerá los monitoreos para asegurar el correcto retorno de las arcas públicas.