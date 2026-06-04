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“Ponen en riesgo a pasajeros”: diputado alerta sobre nueva modalidad para trasladar droga en vuelos comerciales dentro de Chile

El parlamentario solicitó reforzar controles en terminales aéreos y aumentar presencia policial tras casos detectados en regiones.

Martín Neut

Aeropuerto de Santiago

Aeropuerto de Santiago / Cristóbal Escobar /Agencia UNO

El diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal) alertó sobre un nuevo método utilizado para el traslado de sustancias ilícitas en vuelos comerciales, luego de procedimientos registrados recientemente en los aeropuertos de las regiones de Los Lagos y Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el parlamentario tras conversaciones con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la modalidad consiste en adherir droga al cuerpo de los pasajeros para intentar evadir los controles de seguridad antes de abordar.

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Bernales destacó que uno de los casos pudo ser detectado gracias a la acción del personal de la DGAC. “Fue gracias al profesionalismo del personal de la DGAC la que logró evitar que esta persona abordara un vuelo comercial”, señaló.

Diputado ofició al Ministerio de Seguridad

Sin embargo, el legislador advirtió que la ausencia de personal policial permanente en algunos terminales aéreos dificulta la respuesta frente a este tipo de hechos y podría generar riesgos para trabajadores y pasajeros.

“Lo grave es que como no existe personal policial permanente en el aeropuerto no se logran realizar los procedimientos con celeridad, poniendo en riesgo al personal y a todos los pasajeros ante nuevos mecanismos de crimen organizado”, afirmó.

Ante esta situación, el diputado ofició al Ministerio de Seguridad solicitando reforzar la dotación en los aeropuertos, fortalecer las capacidades de la DGAC y acelerar la creación de una Policía Aeronáutica para enfrentar el avance del crimen organizado en el país.

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