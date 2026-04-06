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Por alza de las bencinas: precio de los huevos subiría hasta 10% en las próximas semanas en Chile

La industria enfrenta mayores costos por combustibles e insumos importados.

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El precio del huevo en Chile podría experimentar un alza en las próximas semanas, impulsado principalmente por factores externos vinculados al conflicto en Medio Oriente, particularmente entre Estados Unidos e Irán.

La tensión en la zona ha presionado al alza el valor del petróleo, lo que repercute directamente en el costo de los combustibles a nivel local.

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Este encarecimiento tiene un efecto inmediato en la cadena productiva de los alimentos. De acuerdo a lo recogido por 24 horas, en el caso del huevo, el diésel, clave para el transporte y la logística agrícola, representa una parte relevante de los costos operacionales.

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Con el aumento sostenido de los combustibles, producir y distribuir este alimento se vuelve más caro, lo que termina trasladándose al consumidor final.

A esto se suma otro elemento: el tipo de cambio. De acuerdo al citado medio, la depreciación del peso frente al dólar encarece la importación de insumos esenciales para la industria avícola, como el maíz y la soya, que son la base de la alimentación de las gallinas. Este doble impacto, energético y cambiario, genera una presión adicional sobre los precios.

Pese a que la producción nacional de huevos ha mostrado crecimientos en el último año, con un aumento superior al 8% interanual, esto no ha sido suficiente para contrarrestar el alza de costos. En ese escenario, analistas proyectan que el precio del huevo podría subir cerca de un 10% en el corto plazo, reflejando cómo los efectos de un conflicto internacional terminan impactando directamente en la mesa de los hogares chilenos.

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