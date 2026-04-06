Por alza de las bencinas: precio de los huevos subiría hasta 10% en las próximas semanas en Chile

El precio del huevo en Chile podría experimentar un alza en las próximas semanas, impulsado principalmente por factores externos vinculados al conflicto en Medio Oriente, particularmente entre Estados Unidos e Irán.

La tensión en la zona ha presionado al alza el valor del petróleo, lo que repercute directamente en el costo de los combustibles a nivel local.

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Este encarecimiento tiene un efecto inmediato en la cadena productiva de los alimentos. De acuerdo a lo recogido por 24 horas, en el caso del huevo, el diésel, clave para el transporte y la logística agrícola, representa una parte relevante de los costos operacionales.

Con el aumento sostenido de los combustibles, producir y distribuir este alimento se vuelve más caro, lo que termina trasladándose al consumidor final.

A esto se suma otro elemento: el tipo de cambio. De acuerdo al citado medio, la depreciación del peso frente al dólar encarece la importación de insumos esenciales para la industria avícola, como el maíz y la soya, que son la base de la alimentación de las gallinas. Este doble impacto, energético y cambiario, genera una presión adicional sobre los precios.

Pese a que la producción nacional de huevos ha mostrado crecimientos en el último año, con un aumento superior al 8% interanual, esto no ha sido suficiente para contrarrestar el alza de costos. En ese escenario, analistas proyectan que el precio del huevo podría subir cerca de un 10% en el corto plazo, reflejando cómo los efectos de un conflicto internacional terminan impactando directamente en la mesa de los hogares chilenos.