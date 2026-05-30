SAG denuncia a Fiscalía muerte de puma por impactos de bala en San José de Maipo

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el hallazgo de un puma con impactos de bala en la comuna de San José de Maipo, ubicada en la Región Metropolitana.

El caso se dio a conocer tras una alerta realizada por el Centro de Rehabilitación Refugio Animal Cascada, que informó a la autoridad sobre la presencia de un animal sin vida en un sector del Cajón del Maipo.

Tras recibir la información, personal del refugio se trasladó hasta el sector y constató que correspondía a una hembra de Puma concolor. Una especie protegida por la Ley de Caza, que se encuentra vigente en Chile.

Durante la evaluación, se detectó que el animal presentaba múltiples impactos de bala, situación que motivó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que se identifique a los responsables.

“Extremadamente grave”

El director regional metropolitano del SAG, Juan Valenzuela, calificó el hecho como “extremadamente grave” y recalcó que la muerte de animales protegidos por la legislación nacional constituye un delito.

“Estamos frente a un hecho extremadamente grave. Matar a un animal protegido por la legislación chilena constituye un delito y no puede ser normalizado ni tolerado”, afirmó la autoridad.

Desde el SAG reiteraron el llamado a denunciar cualquier acción que afecte a la fauna silvestre protegida y recordaron que, ante el avistamiento de pumas, las personas no deben acercarse ni intentar intervenir.

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