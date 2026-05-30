;

SAG denuncia a Fiscalía muerte de puma por impactos de bala en San José de Maipo

Las autoridades calificaron el hecho como “extremadamente grave”, ya que se trata de un animal protegido por la Ley de Caza.

Javiera Rivera

SAG denuncia a Fiscalía muerte de puma por impactos de bala en San José de Maipo

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el hallazgo de un puma con impactos de bala en la comuna de San José de Maipo, ubicada en la Región Metropolitana.

El caso se dio a conocer tras una alerta realizada por el Centro de Rehabilitación Refugio Animal Cascada, que informó a la autoridad sobre la presencia de un animal sin vida en un sector del Cajón del Maipo.

Tras recibir la información, personal del refugio se trasladó hasta el sector y constató que correspondía a una hembra de Puma concolor. Una especie protegida por la Ley de Caza, que se encuentra vigente en Chile.

Durante la evaluación, se detectó que el animal presentaba múltiples impactos de bala, situación que motivó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para que se identifique a los responsables.

Revisa también

ADN

“Extremadamente grave”

El director regional metropolitano del SAG, Juan Valenzuela, calificó el hecho como “extremadamente grave” y recalcó que la muerte de animales protegidos por la legislación nacional constituye un delito.

“Estamos frente a un hecho extremadamente grave. Matar a un animal protegido por la legislación chilena constituye un delito y no puede ser normalizado ni tolerado”, afirmó la autoridad.

Desde el SAG reiteraron el llamado a denunciar cualquier acción que afecte a la fauna silvestre protegida y recordaron que, ante el avistamiento de pumas, las personas no deben acercarse ni intentar intervenir.

Imágenes sensibles:

ADN

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad