Carabineros salva a niño de casi 2 años que se asfixiaba tras atragantarse con un dulce en Plaza Baquedano

La rápida reacción de funcionarios de Carabineros de Chile permitió salvar la vida de un niño de 1 año y 8 meses que sufrió una asfixia por atragantamiento en las cercanías de Plaza Baquedano durante la noche del miércoles.

El hecho ocurrió cerca de las 20:50 horas, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos en el sector fue alertado por un transeúnte sobre una pareja que pedía ayuda desesperadamente, debido a que su hijo presentaba graves dificultades para respirar tras ingerir un dulce.

Ante la emergencia, el cabo primero Claudio Alvarado y el carabinero Juan Nahuel efectuaron maniobras de Heimlich al menor, quien mantenía evidentes signos de asfixia. Tras varios minutos de trabajo, los funcionarios lograron que el niño recuperara la respiración gracias a su rápida intervención y preparación.

Destacaron que la coordinación con los equipos

Posteriormente, el menor fue trasladado por Carabineros hasta la Posta Central, donde personal médico confirmó que se encontraba fuera de riesgo vital y con sus vías respiratorias despejadas.

Desde la institución policial destacaron que la coordinación con los equipos de salud permitió que el niño quedara sin lesiones de consideración y permaneciera junto a sus padres, quienes agradecieron el actuar de los funcionarios por haber auxiliado y salvado a su hijo.