;

Carabineros salva a niño de casi 2 años que se asfixiaba tras atragantarse con un dulce en Plaza Baquedano

Los padres del menor pidieron ayuda desesperadamente mientras patrulleros actuaron de urgencia y trasladaron al menor hasta un recinto asistencial.

Martín Neut

Carabineros auxilian a menor

Carabineros auxilian a menor

La rápida reacción de funcionarios de Carabineros de Chile permitió salvar la vida de un niño de 1 año y 8 meses que sufrió una asfixia por atragantamiento en las cercanías de Plaza Baquedano durante la noche del miércoles.

El hecho ocurrió cerca de las 20:50 horas, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos en el sector fue alertado por un transeúnte sobre una pareja que pedía ayuda desesperadamente, debido a que su hijo presentaba graves dificultades para respirar tras ingerir un dulce.

Revisa también:

ADN

Ante la emergencia, el cabo primero Claudio Alvarado y el carabinero Juan Nahuel efectuaron maniobras de Heimlich al menor, quien mantenía evidentes signos de asfixia. Tras varios minutos de trabajo, los funcionarios lograron que el niño recuperara la respiración gracias a su rápida intervención y preparación.

Destacaron que la coordinación con los equipos

Posteriormente, el menor fue trasladado por Carabineros hasta la Posta Central, donde personal médico confirmó que se encontraba fuera de riesgo vital y con sus vías respiratorias despejadas.

Desde la institución policial destacaron que la coordinación con los equipos de salud permitió que el niño quedara sin lesiones de consideración y permaneciera junto a sus padres, quienes agradecieron el actuar de los funcionarios por haber auxiliado y salvado a su hijo.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad