“Aquí está el corazón forestal de Chile”: Gobierno y gremios abordan seguridad e incendios en mesa de trabajo realizada en Biobío

El Gobierno y representantes del sector forestal realizaron una mesa de trabajo en Yumbel, región del Biobío, para abordar los principales desafíos de la industria, con foco en seguridad rural, prevención de incendios y reactivación de las pymes madereras.

La actividad fue encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, junto a gremios como CORMA Biobío–Ñuble, Futuro Madera y la Sociedad Nacional Forestal.

En la instancia, el secretario de Estado destacó que el encuentro permitió “reunirse, conversar, intercambiar opiniones y conocer la visión del Estado” sobre el desarrollo del sector forestal.

Campos además subrayó el rol de la región en la industria, asegurando que “aquí está el corazón forestal de Chile”.

Avanzar en una nueva ley de fomento forestal

Desde el sector privado, el presidente de CORMA Biobío–Ñuble, Alejandro Casagrande, afirmó que una de las principales urgencias es “solucionar el tema de seguridad en la parte rural”, especialmente en la provincia de Arauco.

También pidió avanzar en una nueva ley de fomento forestal y una normativa “robusta” para prevenir incendios forestales.

El dirigente además propuso impulsar viviendas sociales de madera para enfrentar el déficit habitacional y apoyar a las pequeñas y medianas plantas madereras. “Creemos que hacemos un match ahí y podemos solucionar ambos temas”, sostuvo.

Incorporar nuevas tecnologías al control de plagas

En paralelo, el Ministerio de Agricultura encabezó la firma de un convenio entre el SAG y universidades del Biobío para desarrollar una herramienta basada en Inteligencia Artificial destinada al prediagnóstico de la plaga Lymantria dispar.

El ministro Campos destacó que el acuerdo permitirá incorporar nuevas tecnologías al control de plagas y enfermedades que podrían ingresar al país a través de barcos.

En tanto, la prorrectora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Ana Narváez, señaló que el proyecto busca “probar una tecnología” que luego pueda escalarse para generar modelos de predicción.