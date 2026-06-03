Prisión preventiva para joven acusado de encender bomba molotov lanzada contra Carabineros frente al INBA

Un imputado de 19 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte por su presunta participación en el lanzamiento de una bomba molotov contra personal de Carabineros en las afueras del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en Santiago.

El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2025, en medio de desórdenes protagonizados por encapuchados frente al establecimiento. Según la investigación, Agustín Ignacio Leiva García habría encendido el artefacto incendiario, el que posteriormente fue lanzado por un adolescente de 15 años hacia funcionarios policiales.

El fiscal Arturo Gómez señaló que el caso forma parte de una investigación sobre hechos de violencia en liceos emblemáticos. “Este es un foco en el cual se está investigando hechos de violencia tanto al interior como el exterior de los llamados liceos emblemáticos”, afirmó.

“Establecer la participación de un imputado”

El persecutor explicó además que la identificación del imputado se logró tras analizar teléfonos incautados en otras diligencias. “Había sido grabado por otros compañeros en la realización de este tipo de hechos”, indicó.

Por su parte, la teniente Yenny Velásquez, del OS9 de Carabineros, detalló que “personal especializado logró establecer la participación de un imputado adulto, quien habría activado un artefacto incendiario”, el cual luego fue arrojado contra carabineros apostados en el exterior del recinto.

El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 80 días para la investigación.