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VIDEO. Carabinero es atropellado y arrastrado tras control policial en Chiguayante

El hecho ocurrió luego de una persecución en la región del Biobío.

Juan Castillo

Nicolás Medina

ADN

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Un carabinero fue atropellado y arrastrado por un conductor que evadió un control policial en la comuna de Chiguayante, región del Biobío.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió tras una persecución iniciada luego de que el automovilista no acatara la fiscalización.

Tras el procedimiento, el conductor fue detenido por personal policial, mientras que el funcionario lesionado fue trasladado hasta el SAR de Chiguayante para recibir atención médica y constatar la gravedad de sus heridas.

El hecho quedó registrado en un video, material que podría ser clave para establecer la dinámica del atropello, las circunstancias de la persecución y eventuales responsabilidades del detenido.

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