;

Jaime Campos y críticas tras su nombramiento como ministro de Agricultura en gabinete de Kast: “Me tiene sin cuidado lo que haga mi partido”

El exministro enfatiza que su prioridad es preparar los equipos de trabajo y contribuir a un gobierno de unidad nacional, sin enfocarse en polémicas partidarias.

Martín Neut

Benjamín Quinteros

Jaime Campos y críticas tras su nombramiento como ministro de Agricultura

Jaime Campos y críticas tras su nombramiento como ministro de Agricultura

04:08

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast confirmó a Jaime Campos (72 años) como nuevo ministro de Agricultura, cargo que asumirá el 11 de marzo por segunda vez en su carrera.

Ante su nombramiento, Campos respondió a Radio ADN sobre la transición hacia el gobierno de Kast y las críticas por su militancia en el Partido Radical.

Revisa también:

ADN

El exministro afirmó que se enfocará en preparar los equipos de trabajo: “Así es, y ahora preparar lo que son los equipos de gobierno para el 11 de marzo asumir”.

Sobre la polémica en torno a su partido, Campos fue tajante: “Me tienen sin cuidado lo que haga o no haga la directiva de mi partido (…) prácticamente no conozco a la actual dirigente”.

Respecto al cambio desde la centroizquierda hacia un gobierno de derecha, Campos lo enmarca dentro de un proyecto de unidad nacional.

“El presidente ha convocado a un gobierno de unidad nacional (…) por eso es que yo me incorporé a ellos, porque creo en la viabilidad y en la conveniencia de un proyecto de unidad nacional para poder abordar las situaciones críticas y de emergencia que afectan al país”, manifestó.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad