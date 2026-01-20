Jaime Campos y críticas tras su nombramiento como ministro de Agricultura en gabinete de Kast: “Me tiene sin cuidado lo que haga mi partido”
El exministro enfatiza que su prioridad es preparar los equipos de trabajo y contribuir a un gobierno de unidad nacional, sin enfocarse en polémicas partidarias.
Jaime Campos y críticas tras su nombramiento como ministro de Agricultura
Este martes, el presidente electo José Antonio Kast confirmó a Jaime Campos (72 años) como nuevo ministro de Agricultura, cargo que asumirá el 11 de marzo por segunda vez en su carrera.
Ante su nombramiento, Campos respondió a Radio ADN sobre la transición hacia el gobierno de Kast y las críticas por su militancia en el Partido Radical.
El exministro afirmó que se enfocará en preparar los equipos de trabajo: “Así es, y ahora preparar lo que son los equipos de gobierno para el 11 de marzo asumir”.
Sobre la polémica en torno a su partido, Campos fue tajante: “Me tienen sin cuidado lo que haga o no haga la directiva de mi partido (…) prácticamente no conozco a la actual dirigente”.
Respecto al cambio desde la centroizquierda hacia un gobierno de derecha, Campos lo enmarca dentro de un proyecto de unidad nacional.
“El presidente ha convocado a un gobierno de unidad nacional (…) por eso es que yo me incorporé a ellos, porque creo en la viabilidad y en la conveniencia de un proyecto de unidad nacional para poder abordar las situaciones críticas y de emergencia que afectan al país”, manifestó.
