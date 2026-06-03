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Formalizan a alcalde de La Calera por presunto fraude al Fisco tras uso de maquinaria municipal en parcela privada

El tribunal fijó seis meses para indagar hechos vinculados a faenas realizadas en terreno particular con recursos comunales.

Martín Neut

Johnny Piraino

Johnny Piraino

La Fiscalía de Valparaíso formalizó al alcalde de La Calera, Johnny Piraino, por el presunto delito de fraude al Fisco tras detectar el uso de maquinaria municipal en una parcela de su propiedad ubicada en el sector La Peña de Nogales.

El tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, además de fijar un plazo de 180 días para la investigación.

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El fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Rebeco, explicó que “la investigación que llevó adelante el Ministerio Público permitió reunir antecedentes suficientes para formalizar investigación respecto del alcalde”.

“Generado un perjuicio”

Según detalló el persecutor, a Piraino “se le atribuye responsabilidad en un delito de fraude al Fisco por haber instruido a personal bajo su dependencia a trasladar desde el pañol municipal hasta la parcela de su propiedad maquinaria municipal, para realizar faenas ajenas al servicio municipal”.

Rebeco sostuvo además que esta acción “habría generado un perjuicio, aun cuando de baja entidad, suficiente para la configuración del ilícito”, agregando que “el perjuicio ocasionado por estos hechos no es elevado”.

El caso salió a la luz tras un informe de Contraloría que detectó el uso de maquinaria municipal en la vivienda del jefe comunal, situación que anteriormente derivó en una suspensión de 30 días de su cargo.

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