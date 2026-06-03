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ACHM rechaza recortes presupuestarios y pide fortalecer el Fondo Común Municipal tras encuentro en La Serena

Las autoridades comunales alertaron por impacto fiscal en zonas rurales y vulnerables ante aumento de costos y mayores exigencias.

Martín Neut

Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM)

Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) / VICTOR HUENANTE

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) reafirmó su unidad tras el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas realizado en La Serena, señalando que el municipalismo debe enfrentar de manera transversal las discusiones con el Ejecutivo y el Congreso, pese a las diferencias políticas y territoriales.

En la declaración, los alcaldes manifestaron preocupación por la situación financiera de los municipios, asegurando que continúan asumiendo funciones “desfinanciadas” en áreas como salud primaria, seguridad, aseo y ayudas sociales. Por ello, rechazaron eventuales recortes presupuestarios y solicitaron fortalecer el Fondo Común Municipal (FCM).

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Respecto al debate sobre contribuciones, la ACHM respaldó aumentar las exenciones para adultos mayores de 65 años, aunque planteó que el beneficio no debe ser universal. Según señalaron, la medida debería focalizarse en quienes realmente lo necesiten para evitar impactos en las finanzas públicas.

Impulsará una agenda de trabajo

Los jefes comunales también pidieron abrir una discusión sobre una nueva ley de rentas municipales y nuevos mecanismos de recaudación, solicitando al Ejecutivo modificar su propuesta original para avanzar en acuerdos con el Parlamento.

Además, respaldaron el rechazo del directorio de la ACHM a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el Gobierno y criticaron recortes en áreas sensibles como salud. También advirtieron sobre la situación que enfrentan comunas rurales y vulnerables ante el aumento del costo de la vida.

Finalmente, la asociación anunció que impulsará una agenda de trabajo enfocada en Salud, Educación y Seguridad, junto con la elaboración de un plan de acción para defender las funciones y recursos municipales.

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