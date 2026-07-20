“Mi vida no podía quedarse detenida”: expareja de Karol Dance rompe el silencio tras quiebre matrimonial

En agosto de 2025, Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, dio a conocer públicamente que tuvo un affaire con Karol Lucero, conocido también como Karol Dance, quien pocos meses antes había contraído matrimonio con Fran Virgilio.

A raíz de esta revelación, la relación entre el exintegrante de Yingo y la creadora de contenidos llegó a su fin.

A casi un año de lo ocurrido, Fran Virgilio utilizó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre el difícil momento que vivió tras la ruptura.

“Hay gente que todavía cree que seguir con tu vida después de que se derrumba una relación es porque eres fuerte por naturaleza, pero no. Es porque un día entiendes que nadie lo va a hacer por ti”, comenzó.

“Cuando me pasó a mí, mucha gente veía viajes, campañas, fotos bonitas y pensaba: ‘Qué rápido salió adelante’… Lo que no veían era todo lo que me pasaba cuando apagaba la cámara, porque seguir trabajando cuando tienes el corazón hecho pedazos no es glamour, es disciplina”, agregó.

“Es levantarte aunque no tengas ganas, es cumplir aunque nadie sepa cómo amaneciste, porque la responsable del camino que toma tu vida eres tú”, añadió.

“Cuando dejas de demostrarle cosas a los demás y empiezas a demostrártelas a ti”

Virgilio continuó con su reflexión y explicó que, si bien la publicación corresponde a una colaboración publicitaria relacionada con una serie, aprovechó la instancia para compartir una experiencia personal.

“Por eso me gusta Elle Woods, porque nunca necesitó dejar de ser ella para demostrar que podía. La subestimaban y ella simplemente seguía haciendo su trabajo, sin pedir permiso, sin necesitar convencer a nadie”, escribió.

Finalmente, concluyó con una reflexión:

“Y si algo aprendí de todo eso es que, cuando dejas de demostrarle cosas a los demás y empiezas a demostrártelas a ti, es cuando todo cambia”.