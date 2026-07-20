En el marco del balance por las graves consecuencias causadas por el reciente sistema frontal que afectó a diez regiones del país, el Presidente José Antonio Kast abordó los cuestionamientos de diversas autoridades locales respecto a una presunta tardanza en la declaración del Estado de Catástrofe y la coordinación de los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Frente a las preguntas de los medios de comunicación, el Mandatario calificó la emergencia como un “fenómeno meteorológico inédito por su extensión, duración e intensidad”, asegurando que comprende la “angustia y el clamor” de los alcaldes de localidades gravemente golpeadas como Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria y Combarbalá, así como de comunas de la Región Metropolitana como Maipú.

El Jefe de Estado recalcó que la respuesta del Ejecutivo se ha mantenido apegada a la institucionalidad establecida mediante Senapred, los ministerios y las Fuerzas Armadas:

“Entiendo la urgencia que plantea cada uno de los alcaldes y gobernadores (...), pero hoy día es tiempo de actuar. Nosotros tenemos el deber, como Estado, de resguardar nuestra institucionalidad. Sería inoportuno que el Presidente estuviera en cada Cogrid, porque podría desviar la atención hacia lo político y no hacia lo técnico”, argumentó Kast.

Asimismo, confirmó que con el Decreto de Excepción Constitucional, el control operativo de la región quedó bajo un mando único encabezado por el General Rivas, quien será la autoridad encargada de evaluar y determinar medidas adicionales, como un eventual toque de queda.

Recursos, puentes mecánicos y reconstrucción

En cuanto a la asistencia económica y logística para las zonas devastadas por socavones, cortes de rutas y puentes arrasados, el Presidente garantizó disponibilidad presupuestaria total para salvar vidas y restablecer la conectividad.

Se incrementó de una a siete aeronaves disponibles para el traslado de suministros y rescate en localidades aisladas, se desplegará maquinaria pesada del Ejército y puentes mecánicos a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para atender los daños en rutas críticas.

Finalmente, el Mandatario hizo una dura reflexión sobre los asentamientos en zonas de riesgo y el vertimiento irresponsable de basura en caudales y quebradas (como el caso del zanjón de la Aguada en Maipú), enfatizando que los escombros y voluminosos arrojados por la ciudadanía generaron graves colapsos en las obras hidráulicas.

En esa línea, llamó a la población a respetar las alertas de evacuación, alejarse de bordes costeros y zonas precordilleranas, evitando arriesgar la vida de los propios ciudadanos y de los equipos de rescate.