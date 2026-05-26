Municipios piden frenar avance de megarreforma del Gobierno: acusan falta de diálogo con alcaldes

El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) llamó al Gobierno y al Congreso a no avanzar en la megarreforma de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico mientras no existan garantías concretas para los gobiernos locales.

A través de una declaración pública, la organización que agrupa al municipalismo chileno cuestionó directamente la falta de espacios formales de conversación con alcaldes y alcaldesas.

“Lamentamos la nula voluntad del Ministro de Hacienda para dialogar con las y los alcaldes sobre el proyecto en cuestión”, señaló el documento.

ACHM alerta por ingresos municipales y autonomía local

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento apunta a la eventual eliminación total de contribuciones para personas mayores de 65 años. Si bien la ACHM reconoció que existen distintas posturas entre autoridades comunales, afirmó que hay un consenso básico: no se puede avanzar sin asegurar que los municipios no perderán recursos.

“No es posible avanzar en una propuesta de esta naturaleza si no se garantiza expresamente que no habrá disminución de ingresos municipales ni afectación a la autonomía presupuestaria de los municipios”, advirtió la asociación.

También manifestaron su rechazo a modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, argumentando que podrían debilitar el rol municipal en la planificación territorial.

En esa línea, el texto alertó que los cambios podrían abrir la puerta a nuevos “guetos verticales”, una situación que, según la ACHM, ya ha generado impactos complejos en distintas comunas del país.

Además, la asociación expresó preocupación por eventuales recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud y educación. “Hoy observamos señales preocupantes de reducciones presupuestarias e incertidumbre que podrían impactar directamente la calidad de vida de millones de vecinos y vecinas en todo Chile”, sostuvo.

Tras la publicación del documento, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reforzó el llamado del mundo municipal y aseguró que la preocupación no proviene solo de la izquierda. “No se puede seguir haciendo política de espalda a los municipios”, afirmó.