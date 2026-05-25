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Deportes La Serena y Coquimbo Unido se unen ante la muerte de hincha y parte de sus divisiones inferiores

Tanto la barra “granate” como la directiva “pirata” lamentaron el fallecimiento de Francisca Esparza.

Carlos Madariaga

Deportes La Serena y Coquimbo Unido se unen ante la muerte de hincha y parte de sus divisiones inferiores

Deportes La Serena y Coquimbo Unido se unen ante la muerte de hincha y parte de sus divisiones inferiores / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Una lamentable noticia enlutó este fin de semana al fútbol de la región de Coquimbo.

Todo luego que se diera a conocer el fallecimiento de Francisca Esparza, fanática de Deportes La Serena.

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Desde la barra brava del cuadro granate se despidieron de ella tras el triunfo sobre Deportes Limache en cariñosos términos, considerando que fue parte de los adherentes más fanáticos del elenco nortino.

“Fuiste siempre una guerrera, con tu fuerza y alegría nos enseñaste como luchar y amar lo que querías. Este triunfo lo celebras en la galería más alta y se lo entregaste a tu familia y a tus amigos que siempre estarán contigo”, plantearon “Los Papayeros” en su cuenta de Instagram.

A ese mensaje se sumaron también las condolencias que llegaron desde Coquimbo Unido debido a que Francisca Esparza era parte de las divisiones menores del cuadro “pirata”, pues uno de sus hijos es parte de la categoría 2005 de los aurinegros.

“En estos momentos de inmenso dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a Maxi, a su familia, seres queridos y amigos, acompañándolos con cariño y respeto ante tan irreparable pérdida. Como equipo, cuerpo técnico, jugadores y apoderados, nos unimos en un abrazo fraterno, deseándoles fortaleza, consuelo y serenidad para enfrentar este difícil momento”, lamentaron desde las fuerzas básicas del campeón del fútbol chileno, uniéndose a Deportes La Serena en el luto por tan triste noticia.

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