Por hasta 15 horas: anuncian cortes de agua en Santiago para este martes 2 de junio en 3 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a la capital. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes anunciaron una serie de interrupciones del suministro para la tarde de este martes 2 de junio en tres comunas de la región Metropolitana.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, los cortes de agua en la capital se deben a: renovación de redes y cambios de válvula.

Cabe señalar que las interrupciones del suministro son en sectores acotados de cada comuna afectada, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En algunas zonas los cortes de agua se podrían prolongar por hasta 15 horas. A continuación, el detalle:

Conchalí: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 06:00 horas del miércoles 3 de junio.

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La Florida: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas del miércoles 3 de junio.

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Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.