¿Viene el hexa? Las curiosas coincidencias que ilusionan a Brasil para el Mundial 2026 / Richard Sellers/Allstar

¿Elijen creer? Una llamativa coincidencia histórica volvió a encender la ilusión en Brasil. Cada vez que los New York Knicks alcanzaron las Finales de la NBA, la selección brasileña terminó levantando la Copa del Mundo.

El dato conecta dos momentos emblemáticos. En 1970, cuando los Knicks disputaron las finales de la liga de básquetbol, Brasil se consagró campeón en México con el equipo liderado por Pelé.

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La historia se repitió en 1994, cuando New York Knicks volvió a esa instancia y, ese mismo año, la “Canarinha” conquistó su cuarto título en Estados Unidos.

Hay otro factor: ambos torneos se disputaron en Norteamérica y las selecciones de Brasil llegaron llenas de dudas...

Otros guiños del pasado que reviven la ilusión

Ante la falta de un juego convincente, muchos aficionados brasileños se aferran a cualquier cosa: comenzaron a hablar nuevamente de la llamada “maldición de los 24 años”.

Ese fue el período que pasó entre los mencionados mundiales en que los sudamericanos no pudieron salir campeones: 1970 y 1994. La última vez que levantaron el título fue en 2002.

La otra coincidencia tiene que ver con el Arsenal. Cada vez que los “Gunners” levantaron el título en año mundialista, Brasil llegó, al menos, a la final: 1997-98 y 2001-02. ¿La tercera será la vencida?

Más allá de las coincidencias, bajo la conducción de Carlo Ancelotti, la selección combina juventud y experiencia. En ofensiva, nombres como Vinícius Jr., Raphinha y Endrick lideran el recambio generacional, mientras que Neymar llega lesionado.