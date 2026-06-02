Kino sortea histórico pozo esta semana: revisa el monto y hasta cuándo se puede jugar

Un histórico premio tendrá en juego Kino este miércoles, con un acumulado de $10.500 millones para repartir entre sus distintas categorías.

El monto ya se posiciona entre los más altos de la historia del popular sorteo, tal como ha sido la tónica de las últimas semanas del juego de azar.

Desde la organización destacan que se trata de uno de los sorteos más esperados del año, con apuestas disponibles en plataformas digitales, agencias oficiales y supermercados.

“Estamos viviendo uno de los periodos de acumulaciones más importantes de los últimos años. Cuando el premio alcanza cifras como esta, el interés aumenta”, afirmó Claudio Ossandón, gerente comercial de Lotería de Concepción.

“Un premio de $10.500 millones tiene el potencial de transformar proyectos, cumplir todos los sueños y entregar nuevas oportunidades a las familias”, agregó.

Kino sortea $10.500 millones este miércoles: horario, valor y categorías

Las personas podrán participar por un valor de $3.500, monto que incluye el sorteo principal de Kino y sus juegos complementarios, entre ellos ReKino, RequeteKino, Chao Jefe $2 millones, Chao Jefe $3 millones y Súper Combo Marraqueta.

Las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas de este miércoles 3 de junio a través de Kino.cl y puntos de venta presenciales. Además, el sorteo podrá seguirse en vivo vía streaming desde las 22:30 horas (pinchando este enlace).

“Sabemos que detrás de cada cartón hay una historia, un sueño o una meta personal. Este miércoles alguien podría recibir una noticia que marque un antes y un después en su vida”, cerró Ossandón.