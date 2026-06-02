Candelabro agotó su primer Teatro Caupolicán en menos de nueve horas

Candelabro continúa marcando hitos en su ascendente trayectoria musical. La agrupación agotó en menos de nueve horas las más de 4.500 entradas disponibles para su presentación en el Teatro Caupolicán, el concierto de mayor convocatoria que ha anunciado hasta la fecha.

El logro llega en medio del exitoso ciclo de promoción de “Deseo, Carne y Voluntad”, álbum que ha llevado a la banda a presentarse en distintos escenarios dentro y fuera de Chile.

El sold out del Teatro Caupolicán se suma a otro antecedente reciente: el lanzamiento de Deseo, Carne y Voluntad en La Cúpula, instancia en la que la agrupación vendió más de 2 mil entradas en menos de dos horas.

Ese nivel de convocatoria ha instalado a Candelabro como uno de los nombres destacados de la escena musical chilena actual, con una comunidad de seguidores que ha acompañado tanto sus estrenos como sus presentaciones en vivo.

El concierto en el Teatro Caupolicán representa un salto relevante para la banda, no solo por el aforo del recinto, sino también por el simbolismo que tiene ese escenario para la música popular chilena.

Allí han pasado artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, consolidándolo como uno de los espacios más importantes para espectáculos masivos en Santiago.