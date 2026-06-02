;

Candelabro agotó su primer Teatro Caupolicán en menos de nueve horas

Más de 4.500 personas aseguraron su asistencia al esperado concierto, consolidando el gran presente que vive la banda chilena.

Verónica Villalobos

Candelabro

Candelabro

Candelabro continúa marcando hitos en su ascendente trayectoria musical. La agrupación agotó en menos de nueve horas las más de 4.500 entradas disponibles para su presentación en el Teatro Caupolicán, el concierto de mayor convocatoria que ha anunciado hasta la fecha.

El logro llega en medio del exitoso ciclo de promoción de “Deseo, Carne y Voluntad”, álbum que ha llevado a la banda a presentarse en distintos escenarios dentro y fuera de Chile.

El sold out del Teatro Caupolicán se suma a otro antecedente reciente: el lanzamiento de Deseo, Carne y Voluntad en La Cúpula, instancia en la que la agrupación vendió más de 2 mil entradas en menos de dos horas.

Revisa también:

ADN

Ese nivel de convocatoria ha instalado a Candelabro como uno de los nombres destacados de la escena musical chilena actual, con una comunidad de seguidores que ha acompañado tanto sus estrenos como sus presentaciones en vivo.

El concierto en el Teatro Caupolicán representa un salto relevante para la banda, no solo por el aforo del recinto, sino también por el simbolismo que tiene ese escenario para la música popular chilena.

Allí han pasado artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, consolidándolo como uno de los espacios más importantes para espectáculos masivos en Santiago.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad