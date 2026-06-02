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Nueva Alerta Ambiental para Santiago: esta es la restricción vehicular para hoy martes 2 de junio

Revisa qué medidas regirán esta jornada debido a las condiciones de ventilación y los niveles de contaminación registrados durante las últimas horas.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Las autoridades declararon alerta ambiental para este martes 2 de junio en la Región Metropolitana, debido a las condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.

La medida incluye la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. Sin embargo, quedan exceptuados los calefactores a pellet. Además, se intensificará la fiscalización y se reforzará el programa de lavado y aspirado de calles.

Por su parte, el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, pero sí adaptar su intensidad. La recomendación apunta a realizar actividades de menor exigencia física e idealmente bajo techo.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy martes 2 de junio en Santiago?

En este escenario, la restricción vehicular, que busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, seguirá con sus fiscalizaciones en la capital.

Esta medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

A continuación te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy martes 2 de junio en la capital por la alerta ambiental:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 0 y 1.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 0, 1, 2 y 3.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 0 y 1.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 0, 1, 2 y 3, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

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