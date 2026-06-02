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Alerta usuarios de BancoEstado: reportan cuentas con saldos vacíos y problemas en cuentas

La entidad informó que sus equipos trabajan para corregir diferencias percibidas en los saldos de algunos clientes.

Juan Castillo

Alerta usuarios de BancoEstado: reportan cuentas con saldos vacíos y problemas en cuentas

Durante la mañana de este martes, usuarios de BancoEstado reportaron inconvenientes en sus cuentas bancarias, luego de detectar diferencias en los saldos disponibles e incluso cartolas que aparecían en cero.

Según consgina T13, los clientes comenzaron a contactar a la entidad financiera para consultar por movimientos que no se reflejaban correctamente o por saldos vacíos en sus cuentas.

Hasta ahora, no se ha precisado si los casos afectan a cuentas corrientes, CuentaRUT u otros productos del banco.

BancoEstado responde por diferencias en saldos

Mediante un comunicado, la entidad confirmó que se encuentra recibiendo reportes de clientes por esta situación. “Estamos recibiendo consultas por diferencias percibidas en los saldos de las cuentas”, señaló BancoEstado.

La institución agregó que sus equipos técnicos ya trabajan para resolver el problema. “Nuestros equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación”, indicaron desde el banco.

Asimismo, la entidad lamentó los inconvenientes generados durante la jornada. “Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar a nuestros clientes”, expresó.

De momento, el banco no ha entregado mayores antecedentes sobre el origen de la falla, la cantidad de usuarios afectados ni el plazo estimado para normalizar completamente la visualización de saldos y movimientos..

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