Corte de luz en Santiago este martes 2 de junio: Enel anuncia interrupciones en 8 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la capital. Así lo comunicó Enel, quienes confirmaron interrupciones en el servicio para este martes 2 de junio en ocho comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la compañía, los cortes se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. A continuación, el detalle:

La Florida: desde las 09:30 horas hasta las 13:00 horas.

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La Florida: desde las 11:30 horas hasta las 13:30 horas.

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La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Ñuñoa: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.

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Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.

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San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.