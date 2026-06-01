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Corte de luz en Santiago este martes 2 de junio: Enel anuncia interrupciones en 8 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este martes 2 de junio: Enel anuncia interrupciones en 8 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la capital. Así lo comunicó Enel, quienes confirmaron interrupciones en el servicio para este martes 2 de junio en ocho comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la compañía, los cortes se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

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Cabe señalar que las interrupciones son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas. A continuación, el detalle:

  • La Florida: desde las 09:30 horas hasta las 13:00 horas.
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  • La Florida: desde las 11:30 horas hasta las 13:30 horas.
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  • La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Ñuñoa: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • Peñalolén: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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  • Quinta Normal: desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.
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  • Recoleta: desde las 11:30 horas hasta las 17:30 horas.
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  • San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
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  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
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