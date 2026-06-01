La jornada 14 de la Primera B finalizó este lunes, en una fecha muy importante en la lucha por el ascenso directo y los puestos de playoffs.

Luego de compartir la cima con diferentes rivales en semanas anteriores, Cobreloa pudo escaparse en la punta de la tabla con 28 puntos, aprovechando los tropiezos de Santiago Wanderers (26) y San Marcos de Arica (25).

Uno de los ganadores de la jornada fue Deportes Temuco (23), que se metió de lleno en la zona de playoffs de ascenso, incluso superando en puestos a Deportes Antofagasta (22), Deportes Puerto Montt (22), Unión Española (21) y Magallanes (21).

Solo por diferencia de goles, Recoleta (21) se cae de la liguilla, mientras que San Luis (20) y Deportes Copiapó (19) siguen cerca. Más atrás aparecen Curicó Unido (15), Unión San Felipe (15) y Deportes Iquique (12).

En tanto, Deportes Santa Cruz (9) no consigue despegar y pese a la dura campaña de Rangers (3), sigue peligrando con el descenso a Segunda División Profesional que por hoy sigue siendo de los talquinos.