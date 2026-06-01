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PROGRAMACIÓN. Copa de la Liga, última fecha: dónde, cúando, y cómo ver la jornada en vivo, en directo y online

Con tres cupos aún disponibles en las semifinales, este fin de semana se disputará la última ronda de partidos de la fase grupal del torneo.

Gonzalo Miranda

Copa de la Liga, última fecha: dónde, cúando, y cómo ver la jornada en vivo, en directo y online

Copa de la Liga, última fecha: dónde, cúando, y cómo ver la jornada en vivo, en directo y online / Daniel Pino/UnoNoticias

Con la Selección Chilena de Fútbol disputando una nueva fecha doble de partidos amistosos, el fútbol chileno en Primera División entrará en receso en la Liga de Primera, no así en la Copa de la Liga.

Esto porque pese al parón por La Roja, la última jornada del recién inventado torneo se disputará en los próximos días, con varias cosas aún por definir.

Por ejemplo, todo comenzará el viernes 5 de junio, cuando Coquimbo Unido busque firmar su clasificación a las semifinales del torneo visitando a Deportes Concepción. Con una victoria, los ‘piratas’ podrían terminar de eliminar a Colo Colo en el Grupo A, mientras que cualquier otro resultado, dejará todo abierto hasta el domingo 7, cuando los ‘albos’ visiten a Huachipato en Talcahuano.

Al día siguiente, se define el Grupo B. Ñublense debe ganar o empatar frente a la Universidad de Concepción en Chillán para timbrar su nombre en la ronda de los cuatro mejores y dejar en el camino a una Universidad Católica que, en paralelo, estará recibiendo en el Claro Arena a Cobresal. Los ‘cruzados’ deben ganarle a los ‘mineros’ por al menos dos goles, y esperar que los ‘diablos rojos’ pierdan en su casa.

Finalmente, los cinco partidos restantes se juegan el domingo 7. Todo comenzará con la definción del Grupo D, donde Audax Italiano tiene la primera opción de clasificarse a semis, pero al frente tendrá a una Universidad de Chile que apela al milagro: los azules deben ganar y esperar que Deportes La Serena (eliminado) derrote a Unión La Calera en La Portada.

La jornada se cerrará con los compromisos del Grupo C que ya está definido: O’Higgins es el clasificado a la siguiente ronda, independiente los resultados que se den en su choque ante Palestino, así como en el compromiso entre Deportes Limache y Everton.

Fecha 6 de la Copa de la Liga 2026

Los partidos de la sexta jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 5 de junio

  • 20:00 hrs | Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido | Ester Roa Rebolledo

Sábado 6 de junio

  • 18:00 hrs | Ñublense vs. Universidad de Concepción | Bicentenario Nelson Oyarzún
  • 18:00 hrs | Universidad Católica vs. Cobresal | Claro Arena

Domingo 7 de junio

  • 12:30 hrs | Universidad de Chile vs. Audax Italiano | Estadio Nacional
  • 12:30 hrs | Deportes La Serena vs. Unión La Calera | La Portada
  • 15:00 hrs | Huachipato vs. Colo Colo | Estadio Huachipato
  • 18:00 hrs | O’Higgins vs. Palestino | Codelco El Teniente
  • 18:00 hrs | Deportes Limache vs. Everton | Bicentenario Lucio Fariña

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