CMF flexibiliza uso de tarjetas de coordenadas para adultos mayores y grupos vulnerables
Las instituciones financieras que decidan acogerse a esta excepción y mantener las tarjetas de coordenadas para estos segmentos deberán informarlo oficialmente a la CMF a más tardar el 1 de agosto de este año.
Durante la jornada de este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció una modificación clave en la normativa de seguridad bancaria.
El Consejo de la institución decidió aplazar la eliminación obligatoria de las tarjetas de coordenadas y otros sistemas de datos impresos, permitiendo que ciertos grupos de clientes que enfrentan dificultades tecnológicas puedan seguir utilizándolos.
El objetivo de esta medida es facilitar la transición hacia el nuevo sistema de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), evitando que personas vulnerables queden excluidas o tengan problemas para realizar sus operaciones del día a día.
A través de la modificación de la Norma de Carácter General (NCG) N°538, la CMF estableció criterios específicos para los clientes que podrán mantener este mecanismo, siempre y cuando estén vigentes al momento de aplicarse la norma:
- Adultos mayores.
- Personas con una condición de salud deteriorada o situación de discapacidad.
- Clientes con dificultades para acceder a canales físicos de atención.
- Usuarios que presenten incompatibilidad o indisponibilidad de dispositivos de confianza (por ejemplo, no contar con un teléfono inteligente compatible con las nuevas aplicaciones de seguridad).
Plazos y responsabilidades para la banca
Las instituciones financieras que decidan acogerse a esta excepción y mantener las tarjetas de coordenadas para estos segmentos deberán informarlo oficialmente a la CMF a más tardar el 1° de agosto de este año.
Mayor riesgo para los bancos: La CMF aclaró que las operaciones validadas con tarjetas de coordenadas no serán consideradas como Autenticación Reforzada (ARC). Esto significa que los bancos e instituciones emisoras deberán asumir un mayor riesgo financiero y legal en caso de que ocurran fraudes o transacciones desconocidas en estas cuentas.
Otras excepciones normativas
La actualización de la CMF también introdujo dos aclaraciones importantes para aliviar la carga de los usuarios en sus transacciones habituales:
- Traspasos propios: Las transferencias electrónicas entre cuentas de un mismo cliente dentro de la misma institución financiera quedan completamente exceptuadas de la exigencia de ARC.
- Pagos recurrentes: En el caso de cuentas o servicios inscritos para pago automático, la autenticación reforzada solo se exigirá una vez, al momento en que el cliente configure e ingrese la instrucción inicial.
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