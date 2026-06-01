CMF flexibiliza uso de tarjetas de coordenadas para adultos mayores y grupos vulnerables

Durante la jornada de este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció una modificación clave en la normativa de seguridad bancaria.

El Consejo de la institución decidió aplazar la eliminación obligatoria de las tarjetas de coordenadas y otros sistemas de datos impresos, permitiendo que ciertos grupos de clientes que enfrentan dificultades tecnológicas puedan seguir utilizándolos.

El objetivo de esta medida es facilitar la transición hacia el nuevo sistema de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), evitando que personas vulnerables queden excluidas o tengan problemas para realizar sus operaciones del día a día.

A través de la modificación de la Norma de Carácter General (NCG) N°538, la CMF estableció criterios específicos para los clientes que podrán mantener este mecanismo, siempre y cuando estén vigentes al momento de aplicarse la norma:

Adultos mayores.

Personas con una condición de salud deteriorada o situación de discapacidad .

o situación de . Clientes con dificultades para acceder a canales físicos de atención.

de atención. Usuarios que presenten incompatibilidad o indisponibilidad de dispositivos de confianza (por ejemplo, no contar con un teléfono inteligente compatible con las nuevas aplicaciones de seguridad).

Plazos y responsabilidades para la banca

Las instituciones financieras que decidan acogerse a esta excepción y mantener las tarjetas de coordenadas para estos segmentos deberán informarlo oficialmente a la CMF a más tardar el 1° de agosto de este año.

Mayor riesgo para los bancos: La CMF aclaró que las operaciones validadas con tarjetas de coordenadas no serán consideradas como Autenticación Reforzada (ARC). Esto significa que los bancos e instituciones emisoras deberán asumir un mayor riesgo financiero y legal en caso de que ocurran fraudes o transacciones desconocidas en estas cuentas.

Otras excepciones normativas

La actualización de la CMF también introdujo dos aclaraciones importantes para aliviar la carga de los usuarios en sus transacciones habituales: