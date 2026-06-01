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VIDEO. Armada retira de funciones a perro antidrogas tras morder a un oficial en ceremonia pública: lo enviaron a un proceso de reentrenamiento

La institución aseguró que el animal presentó un cuadro de “sobreexcitación” durante la actividad y quedó bajo evaluación conductual especializada.

Martín Neut

Perro - Armada

Perro - Armada / CBA

La Armada de Chile confirmó que retiró de sus actividades operativas al perro antidrogas que mordió a un oficial y a un camarógrafo durante una ceremonia pública realizada el pasado 7 de mayo, iniciando además un proceso de reentrenamiento y evaluación conductual del animal.

A través de un comunicado, la institución explicó que el can —un Pastor Belga Malinois— participaba de una demostración de capacidades operativas cuando “reaccionó de manera inesperada al verse expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público”.

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La Armada precisó que, tras una revisión realizada por personal veterinario especializado, se determinó que el ejemplar se encontraba en un estado de “sobreexcitación”, condición que derivó en una “respuesta inadecuada” que terminó afectando tanto al oficial participante como a un camarógrafo que registraba la actividad.

“Los perros antidrogas no son adiestrados para atacar personas”

En esa línea, la institución recalcó que “los perros entrenados para la detección de drogas, sustancias ilícitas o explosivos no son adiestrados para atacar personas”, detallando que su preparación contempla la denominada “indicación pasiva”, mecanismo que permite detectar sustancias sin contacto físico ni agresiones.

Finalmente, la Armada señaló que el perro permanece “en buen estado de salud” y bajo supervisión permanente de su guía y de un equipo especializado, reafirmando además su compromiso “con el bienestar animal, la seguridad de las personas y el estricto cumplimiento de los estándares de entrenamiento y control” de sus canes de trabajo.

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