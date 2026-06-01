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FOTO. Kika Silva rompe el silencio sobre su relación con Cristián Arriagada: “Merecemos construir nuestra vida”

La modelo utilizó su cuenta de Instagram donde se refirió por primera vez al romance que inició con el viudo de Javiera Suárez.

Nicolás Lara Córdova

Kika Silva rompe el silencio sobre su relación con Cristián Arriagada: “Merecemos construir nuestra vida”

Este lunes, Kika Silva se refirió al romance que mantiene con el doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez, con quien habría comenzado una relación hace algunas semanas y con quien ya ha sido vista en público.

Esta relación ha generado diversas reacciones, entre ellas las de la madre de Javiera Suárez, quien cuestionó al médico por haber distanciado a su nieto de la familia materna.

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En esta oportunidad, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que abordó el romance que mantiene con Arriagada.

“Como saben, suelo mantenerme al margen de este tipo de situaciones, pero en los últimos días se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas que, con el paso del tiempo y la constante repetición, han terminado instalándose como verdades para muchas personas”, comenzó escribiendo.

“Por eso sentí la necesidad de escribir esto, por respeto a todos los involucrados y también a quienes me conocen y siguen”, agregó a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Kika Silva también recalcó que: “Entiendo el interés que puedan generar ciertas situaciones, pero también creo que todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal”.

La modelo además pidió al público que respetara sus espacios y solicitó “empatía y respeto” para ella y su pareja.

“Muchas veces conocemos apenas una pequeña parte de las historias que juzgamos”, cerró.

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