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VIDEO. Dramático cierre de fecha en la Primera B: un aspirante tropieza y el descenso suma un nuevo candidato

Deportes Antofagasta perdió la oportunidad de subirse al podio, mientras que Santa Cruz cada vez está más cerca de Rangers.

Javier Catalán

Fotos: @deportesantacruz y @clubdeportesantofagasta

Fotos: @deportesantacruz y @clubdeportesantofagasta

Este lunes se cerró la fecha 14 de la Primera B con dos partidos disputados en simultáneo, cuyos resultados resultaron clave tanto en la parte alta como en la baja de la tabla de posiciones.

En primer término, Deportes Antofagasta dejó escapar la oportunidad de instalarse en el podio del campeonato tras caer agónicamente por 1-0 ante Curicó Unido.

El único gol del encuentro fue obra de Benjamín Inostroza, quien en los descuentos del segundo tiempo aprovechó un centro rasante de Nicolás Fernández para definir de primera y desatar la celebración en el Estadio La Granja.

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Santa Cruz se complica con el descenso

En el otro encuentro de la jornada, Deportes Santa Cruz y Deportes Copiapó repartieron puntos tras empatar 1-1, resultado que mantiene al elenco unionista comprometido en la parte baja de la clasificación.

Si la campaña de Rangers de Talca es preocupante con apenas tres puntos, la situación de Santa Cruz tampoco mejora, ya que suma solo nueve unidades pese a contar con el máximo goleador del campeonato.

Se trata de Diego Arias, quien volvió a marcar y alcanzó las 14 conquistas en 14 partidos disputados. Sin embargo, sus goles no han sido suficientes para sacar a su equipo de la zona complicada. Por su parte, el “León de Atacama” tampoco logra encontrar regularidad y con 19 puntos se ubica en el undécimo puesto de la tabla.

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