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FOTOS. Conmoción en el fútbol europeo por la muerte de excompañero de Mauricio Pinilla y Erick Pulgar: “RIP amigo”

Este lunes se conoció el sensible fallecimiento de Marios Oikonomou a los 33 años, exdefensor que coincidió con los chilenos en la Serie A.

Javier Catalán

Getty Images

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El fútbol europeo, especialmente en Italia y Grecia, está de luto debido a la muerte de Marios Oikonomou, exfutbolista griego de 33 años, quien falleció este lunes luego de pasar 9 días en estado crítico tras un accidente de tránsito.

Pero no solo en el viejo continente la pena se hizo sentir, ya que en Chile hubo dos jugadores que compartieron con él en sus pasos por la Serie A: Mauricio Pinilla y Erick Pulgar.

Con el exdelantero de la Universidad de Chile coincidió cuando ambos jugaban en el Cagliari, mientras que con el actual volante de Flamengo compartió plantel en el Bologna.

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De hecho, con el formado en Deportes Antofagasta compartió hasta dos fotos en su cuenta de Instagram y en ambas le llamó “hermano”. Hasta el momento, Pulgar no se ha pronunciado públicamente por su muerte.

Quien si lo hizo fue Pinilla, quien a través de su cuenta de Instagram compartió el mensaje “RIP amigo”, acompañado de una publicación en la que se informaba su fallecimiento.

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Captura: @pinigol9

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